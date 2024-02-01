عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الخميس للطلاب: منخفض قطبي بارد.. ثقلوا ملابسكم

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تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس
الصباح الباكر، اليوم الخميس، للطلاب في المملكة، قبل خروجهم إلى مدارسهم ومتابعة دروسهم.
أمطار ورياح متربة على 10 مناطقوتوقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالى، أن
تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة
والغبار.
وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان.
ضباب وانخفاض في درجات الحرارةيلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مع فرصة تكون الضباب
على أجزاء من تلك المناطق. وسط طقس شديد البرودة خاصة في المناطق الشمالية
والمرتفعات الجبلية، وفقًا لـ"طقس العرب".
تساقط الثلوج على تبوك والشماليةكما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من
مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز) كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة
(القريات - طريف).
منخفض قطبي على معظم مناطق المملكةومن جهته، حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من
منخفض قطبي بارد يؤثر على مناطق المملكة، خلال الـ 36 ساعة القادمة.
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أمس الأربعاء، أنه يتوقع خلال 36 ساعة القادمة، بداية من أمس الأربعاء إلى اليوم الخميس، منخفضًا قطبيًا يؤثر على معظم مناطق المملكة والخليج.
وينتج عن ذلك، موجة برد على المناطق الشمالية ثم الغربية ثم الوسطى والشرقية فالجنوبية من المملكة.
استمرار الحالة الجوية الممطرة السابعةوأشار إلى استمرار الحالة الجوية الممطرة السابعة
لموسم 1445هـ، بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة غزيرة بين المثلث
عرعر وحزم الجلاميد والعراق، مع فرصة ثلوج على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف
ومرتفعات تبوك.
وتمتد الأمطار على أجزاء متفرقة من مناطق تبوك والباحة وعسير وجازان ووسط الشرقية وجنوب وشرق منطقة مكة، تمتد إلى اليمن والإمارات وسلطنة عمان والبحرين وقطر.
انخفاض تدريجي في الحرارة على معظم المناطقوبين أن نشاط الرياح يكون من متوسط لشبه قوي على أجزاء
واسعة من المملكة، مع انخفاض تدريجي في الحرارة على معظم المناطق، مع احتمال تشكل
الصقيع على شمال المملكة.
"المرور"
يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبةطالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند
القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.