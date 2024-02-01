توقعات "الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على مكة والمدينة و8 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.
أمطار ورياح متربة على 10 مناطقوأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مسبوقة برياح نشطة
مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف،
الحدود الشمالية، والشرقية.
كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان.
ضباب وانخفاض في درجات الحرارةيلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مع فرصة تكوّن الضباب
على أجزاء من تلك المناطق.
تساقط الثلوج على تبوك والشماليةكما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من
مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز) كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة
(القريات - طريف).
حركة الرياح على البحر الأحمروأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر
الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة
البحر متوسط الموج إلى مائج.
حركة الرياح على الخليج العربيفيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تتحول جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35
كم/ساعة.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف
الموج.
"المرور"
يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبةطالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند
القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.