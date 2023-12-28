عاجل.. الضمان الاجتماعي المطور يجيب على 8 استفسارات ملحة

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أبرز 8 أسئلة خاصة بالضمان الاجتماعي المطور وكذلك الإجابة عليها.





"الضمان الاجتماعي المطور" يجيب عن 8 استفسارات ملحة اضافة اعلان



وتضمنت تلك الأسئلة ما يلي:1- ماهي المدة المحددة لتعديل البيانات خلال الشهر، ليق شمول الطلب في نتيجةدراسة الأهليةتم دراسة الأهلية في تاريخ 9 ميلادي من كل شهر حتى صدور الأهلية بتاريخ 27 ميلادي.وفي حال تم التحديث على البيانات في فترة دراسة الأهلية فلن ينعكس التغيير إلا في الشهر التالي.ويمكن للمستفيد تحديث البيانات كحذف، أو إضافة تابع، أو تغيير أي معلومات تمت إضافتها بالملف الموحد من تاريخ ١ إلى 8 ميلادي من كل شهر وعند ذلك سيتم دراستها ضمن الأهلية.2- متى سيتم إدراج نتيجة الأهلية، عند إعادة تقديم الطلب بعد رفض الاعتراضتتم دراسة الأهلية في تاريخ 9 ميلادي من كل شهر حتى صدور الأهلية بتاريخ 27 ميلادي.وفي حال تم إعادة تقديم الطلب في فترة دراسة الأهلية فلن ينعكس التغيير إلا في الشهر التالي، وفي حال إعادة تقديم الطلب في تاريخ 1 إلى 8 ميلادي سيم دراسة أهليته في ذات الشهر.3- ماذا يقصد بحالة الاعتراض (منتهية)؟هي الاعتراضات التي انتهت مدة حمايتها بعد قبول الاعتراض، وذلك أنه عند قبول الاعتراض يمنح المستفيد فترة محددة لتعديل بياناته لدى الجهات المسؤولة عن البيانات وبعد انتهاء فترة هذه الحماية يتحول إلى اعتراض منتهي.4- ما هو الإجراء المتبع في حال أن الطلب غير مؤهل الوجود منزل فارغ؟في حال قام المتقدم بإضافة منزل ولم يتم إضافة أي تابع في المنزل فيتم إسقاط المنزل وعليه يجب توجيه المستفيد بالدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية وإضافة التابعين إلى المنزل أو حذف المنزل الفارغ.5- ماهي الوثائق المطلوب إرفاقها لإثبات صحة الاعتراض عند رفض الأهلية بسبب تشير نتائج الزيارة الميدانية إلى عدم تطابق بيانات الزيارة مع البيانات المدخلة)في حال كانت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) بسبب اختلاف البيانات المسجلة في المنصةعن البيانات في تقرير الزيارة، فإن على المستفيد التحقق من صحة البيانات على المنصة؛ وذلك بإضافة أو حذف التابعين المتواجدين في المنزل غير المسجلين وإرفاق مستند يتضمن بيانات أفراد الأسرة مثل بطاقة سجل الأسرة.6- عند إضافة أحد التابعين للطلب، هل سيتم شمولهم في دورة دراسة الأهلية الحاليةبعد التحقق من تأكيد ارتباطهم بالعائلتم دراسة الأهلية في تاريخ 9 ميلادي من كل شهر حتى صدور الأهلية بتاريخ 27 ميلادي وفي حال تم التحديث على البيانات في فترة دراسة الأهلية فلن ينعكس التغيير إلا في الشهر التالي.ويمكن للمستفيد تحديث البيانات كحذف، أو إضافة تابع، أو تغيير أي معلومات تمت إضافتها بالملف الموحد من تاريخ 1 إلى 8 ميلادي من كل شهر وعندذلك سيتم دراستها ضمن الأهلية.7- ما الإجراء اللازم عند رفض الاعتراض بسبب (عليك إعادة التقديم، ليتم التحقق آلياً معمنصة إيجار)؟عند انتهاء مدة تقديم الاعتراض على نتيجة الأهلية وهي (30) يوم من تاريخ إعلان نتيجة الأهلية، على المتقدم الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية ثم الصفحة الرئيسية ثم اختيار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن ثم الاهلية والاستحقاق ثم الضغط على زر استعراض تفاصيل دورة الأهلية، وستظهر أيقونة (إعادة تقديم طلب وعلى المستفيد النقر على هذه الأيقونة.8- في حال تم قبول الاعتراض، متى سيتم إدراج نتيجة الأهلية للطلب، ولماذا لم يتم شمول الطلب ضمن دراسة الأهلية الحالية ؟تتم دراسة الأهلية في تاريخ 9 ميلادي من كل شهر حتى صدور الأهلية بتاريخ 27 ميلادي وفي حال تم قبول الاعتراض في فترة دراسة الأهلية فلن ينعكس التغيير إلا في الشهر التالي وفقاً لأحكام النظام.