موعد إيداع الضمان الاجتماعي لشهر يناير وشروط وخطوات استحقاق الدعم

أ أ

خلال أيام قليلة، يصدر الضمان الاجتماعي للدفعة الخامسة والعشرين، بحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي أكدت أنه سيكون في شهر يناير 2024. اضافة اعلان





الإعلان عن موعد صرف الضمان الاجتماعي:



شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور 1445



أهمية الضمان الاجتماعي للمواطنين



خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:



وسيتم صرف راتب الضمان الاجتماعي شهرياً لعدد كبير من المواطنين، ويتم ذلك وفقاً لشروط الاستحقاق التي أعلنتها الوزارة، بهدف دعم الأسر المحتاجة وتقديم الدعم للمواطنين.وأعلنت الوزارة عن تاريخ صرف الضمان الاجتماعي المقدم لشهر يناير، حيث من المتوقع أن يتم صرفه في يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024، وفضلاً عن ذلك تم الكشف عن زيادة قدرها 20% في رواتب الضمان الاجتماعي المقدمة لعام 1445.وتستمر هذه الزيادة بشكل مستمر، ليس فقط في هذا الشهر، وستتم صرف الزيادة بشكل دوري للمستفيد أو العائلة وفقًا للآتي:في حالة تلقي العائلة شهريا 1100 ريال، سيتم صرف مبلغ 1320 ريال .ويصرف للتابع الذي يتلقى 550 ريال، سيكون المبلغ المصروف 660 ريال .وفيما يتعلق بالحد الأقصى لراتب الضمان الاجتماعي المتقدم للأسرة، سيكون ذلك 5000 ريال .1- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية ومقيما بها بإقامة كاملة.2- يتوجب على المتقدم عدم مغادرة المملكة لمدة تزيد عن 3 أشهر قبل تقديم الطلب.3- يجب أن لا يمتلك المتقدم أي أصول أو عقارات.يوفر الضمان الاجتماعي المطور حماية مالية للفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع، ويعمل كوسيلة فعالة لتقديم الدعم المالي للأفراد الذين يواجهون صعوبات اقتصادية، سواء كانوا من كبار السن، الأيتام، أو ذوي الاحتياجات الخاصة.يسهم الضمان الاجتماعي في تحقيق المساواة بين فئات المجتمع من خلال توفير فرص متساوية للجميع، ويقلل من الفجوات الاقتصادية ويسهم في توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة، مما يعزز التوازن الاجتماعي.يعمل الضمان الاجتماعي المطور على تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير شبكة أمان مالي، ويساهم في تقليل الضغوط المالية على الأسر، مما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلام في المجتمع.في سياق متصل، أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إمكانية الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعي.-ادخل إلى رابط الضمان المطور .-بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول.- اضغط على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.-في الصفحة الرئيسة اضغط على برامج الدعم الخاصة بي.-سوف تجد الدفعة الخاصة بهذا الشهر وحالة دراسة الأهلية.