"الزكاة": 3 غرامات تتعلق بضريبة الدخل للمنشآت الأجنبية

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تتجه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لفرض 3 غرامات على ضريبة الدخل المتعلقة بالمنشآت الأجنبية، موضحة - في دليل المستخدم الخاص بآلية دفع ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية - وجود غرامات تتعلق بالتأخر في "تقديم الإقرارات، وفي السداد، والتسجيل".





3 غرامات تتعلق بضريبة الدخل للمنشآت الأجنبية





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وأوضحت الهيئة أنه في حال وجود غرامات أو جزاءات سيتم إنشاء فاتورة سداد تحتوي على رقم الفاتورة والمبلغ المستحق، وسيتمكن المكلف من سداد المدفوعات عن طريق الخدمات المصرفية الإلكترونية، أو من خلال جهاز الصراف الآلي، بحسب "عكاظ".وسمحت الهيئة بسداد الضريبة أو المخالفات عبر بطاقات مدى للمبالغ بقيمة 20 ألف ريال أو أقل، وبيّنت أنه بسداد الفاتورة من خلال نظام سداد، سيتم إصدار شهادة الزكاة آلياً في حال عدم وجود التزامات أخرى، ويعتبر سداد الفاتورة إقراراً بصحة معلومات الإقرار.وتبلغ نسبة ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي 20% لكل من الأنشطة التالية: «شركة الأموال المقيمة، الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط، الشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة، المكلفون العاملون في مجال استثمار الغاز الطبيعي فقط».أما فيما يخص بالمكلفين العاملين في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، فهي على النحو الآتي:

1- 50 % للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 375 مليار ريال.

2- 65 %للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 300 مليار ريال وحتى مبلغ 375 مليار ريال.

3- 75 %للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 225 مليار ريال وحتى مبلغ 300 مليار ريال.

4- 85 % للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغا لا يزيد على 225 مليار ريال".



