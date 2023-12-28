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عاجل.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن بالرياض وتحذر كل من تسول له نفسه الإقدام عليها

وزارة الداخلية
الداخلية
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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.اضافة اعلان
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

تفاصيل الجريمة


أقدم / ناصر بن سعيد بن ناصر الشهراني - سعودي الجنسية - على قتل / محمد بن سعيد بن مفلح الشهراني - سعودي الجنسية - وذلك بطعنه بسكين ما أدى إلى وفاته بسبب مشاجرة بينهما.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.


تنفيذ حكم الشرع


وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / ناصر بن سعيد بن ناصر الشهراني - سعودي الجنسية - يوم الخميس 15 / 6 / 1445 هـ الموافق 28 / 12 / 2023 م بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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