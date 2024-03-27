عاجل.. السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال عقوبة تنظيم هذه المسابقات بالمملكة

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حذر المحامي المحامي نايف المرشدي، من مخالفة قواعد واشتراطات تنظيم المسابقات، حيث تشمل العقوبة السجن والغرامة.



نظام الغش التجاري



فيديو | المحامي نايف المرشدي: تصل عقوبات مخالفي تنظيم المسابقات إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة 6 أشهر وفقا للمادة 19 من نظام الغش التجاري #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/X5WlVKcxH8 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 26, 2024

وقال المرشدي لقناة "الإخبارية"، إن عقوبات مخالفي تنظيم المسابقات تصل إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة 6 أشهر وفقا للمادة 19 من نظام الغش التجاري.

استدعاء 6 منشآت تجارية ارتكبت مخالفات جسيمة



مسابقة جوائزها عدد من الإبل وأطقم ذهب



مسابقة جوائزها طائرات خاصة



مسابقة جوائزها هواتف ذكية



مسابقة جوائزها سيارات



وقبل ساعات، أعلنت وزارة التجارة، عن استدعاء 6 منشآت تجارية مخالفة واستكمال الإجراءات النظامية بحقها.وأوضحت أن القرار يأتي تمهيداً لإحالة المنشآت للجهات المختصة لمخالفتها اشتراطات المسابقات التجارية التي نص عليها نظام مكافحة الغش التجاري، واشتراط الشراء للدخول في السحب على جوائز مُعلن عنها، تضمنت: "طائرات خاصة، إبل "نياق"، سيارات فارهة، فيلا سكنية، أطقم ذهب، هواتف ذكية" وغيرها.وأوضحت الوزارة أن المنشآت الـ"6" تعمل في قطاع العطور، وارتكبت مخالفات لاشتراطات تنظيم المسابقات خلال شهر رمضان المبارك، والإعلان عنها عبر متاجرها الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وهي على النحو الآتي:المنشأة الأولى: أعلنت عن مسابقة جوائزها: عدد من الإبل، وسيارات، وأطقم ذهب، وخالفت النظام باشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز، وجاري استكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقها.المنشأة الثانية: أعلنت عن مسابقة جوائزها: طائرات خاصة، وخالفت النظام باشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز، وجاري استكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقها.المنشأة الثالثة: أعلنت عن مسابقة جوائزها: سيارات وهواتف ذكية، وخالفت النظام باشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز، وجاري استكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقها.المنشأة الرابعة: أعلنت عن مسابقة جوائزها: سيارات، وخالفت النظام باشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز، وضللت المستهلكين بادعاء نظامية المسابقة، وادعت إشراف وزارة التجارة عليها، وجاري استكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقها.

مسابقة جوائزها سيارة



مسابقة جوائزها فيلا سكنية وسيارات فارهة



المنشأة الخامسة: مجمع تجاري في منطقة مكة المكرمة، أعلن عن مسابقة تجارية غير مرخصة وتقديم جائزة (سيارة) دون تحديد موعد نهاية المسابقة، أو موعد السحب مع مخالفة اشتراط الشراء للدخول للمسابقة، وجاري استكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقها.المنشأة السادسة: أعلنت عن مسابقة جوائزها: فيلا سكنية، وسيارات فارهة، وخالفت النظام باشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز، وجاري استكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقها.وكانت وزارة التجارة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن استدعاء منشآت وأفراد لتنظيمهم جوائز "اليانصيب" وعددها 9 منشآت، إضافة إلى المنشآت الـ 6 المعلن عنها اليوم "من بينها منشأتان كررتا مخالفتهما"، ليصل إجمالي المنشآت المخالفة إلى 13 منشأة تجارية.