عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ 75 من حساب المواطن

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كشف حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الـ 75– شهر فبراير، التي بدأ إيداعها في الساعات الأولى من يوم الأحد في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم، شاملة الدعم الإضافي.

وأعلن أنه تم إيداع 3.4 مليار ريال لـ 10.8 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر فبراير.





تفاصيل الدفعة 75









تمديد حساب المواطن



ماذا تفعل حال عدم صرف حساب المواطن؟



تقديم اعتراض في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

