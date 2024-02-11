الأحد، 01 شعبان 1445 ، 11 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ 75 من حساب المواطن

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الـ 75– شهر فبراير، التي بدأ إيداعها في الساعات الأولى من يوم الأحد في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم، شاملة الدعم الإضافي.اضافة اعلان
وأعلن أنه تم إيداع 3.4 مليار ريال لـ 10.8 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر فبراير.

تفاصيل الدفعة 75

-3.4 مليار ريال مبالغ دعم المستفيدين.
-10.8 مليون مستفيد وتابع.
-75 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم.



تمديد حساب المواطن

وجاء ذلك بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مطلع العام الجاري، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.
كما شمل القرار الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

ماذا تفعل حال عدم صرف حساب المواطن؟

وحدد حساب المواطن، الخطوات التي يتعين على المستفيد إجراءها في حال عدم صرف الدعم، وذلك عبر رفع طلب عبر خدمك "صوتك مسموع"، على النحو التالي:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن من هنا
اختيار خدمة صوتك مسموع. 
تحديد نوع الطلب الرئيسي المتعلق بالمدفوعات. 
اختيار نوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة".


تقديم اعتراض في حساب المواطن

وحدد البرنامج خطوات الاعتراض على عدم الأهلية، وتتمثل في الآتي: 
الدخول إلى حسابك عبر الحساب الإلكتروني لحساب المواطن (من هنا)
النقر على دراسة الأهلية. 
النقر على أسباب عدم أهلية العائل.
النقر على تقديم اعتراض.
النقر على رفع المستندات إن وجدت.

المستهدفون من حساب المواطن

تشمل الفئات المستهدفة من برنامج الدعم، الآتي:
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

اقرأ أيضا

درجات الحرارة.. أجواء طريف الأشد برودة على مستوى مناطق المملكة

يجري كالنهر.. شاهد قوة سيل قبة شمال شرق القصيم

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. إجازة يوم التأسيس والدعم الإضافي من حساب المواطن

تساقط الثلوج.. شاهد بردية تاريخية بالأيدية جنوب غرب رفحاء

عاجل.. كم يومًا تبقى على يوم التأسيس وما هي مدة الإجازة؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن - ريال 3:11 م الخميس، 08 فبراير 2024

عاجل.. توضيح من حساب المواطن بخصوص الحديث عن صرف الدعم الخميس

حساب المواطن 3:25 م الإثنين، 05 فبراير 2024

4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في حساب المواطن

حساب المواطن 3:17 م الإثنين، 29 يناير 2024

حساب المواطن لشهر فبراير.. رابط الاستعلام عن الدفعة 75

حساب المواطن 3:11 م الأحد، 28 يناير 2024

صدور نتائج الأهلية للدورة 75 من حساب المواطن.. رابط الاستعلام