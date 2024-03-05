عاجل.. الدفعة 76 من حساب المواطن.. معرفة أسباب عدم الأهلية

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أتاح حساب المواطن، الاطلاع على أسباب معرفة الأهلية للدفعة 76 – شهر مارس التي صدرت نتائجها أمس الأول.

ويمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على تطبيق البرنامج عبر الرابط التالي:

App Store:

Google Play:

وقال البرنامج ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر منصة "إكس": "بإمكانك معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق حسابك من خلال (دراسة الأهلية)".

وأضاف: "ويلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة وذلك بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".



اهلا بك ، بإمكانك معرفة اسباب عدم الأهلية عن طريق حسابك من خلال (دراسة الأهلية) ويلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة وذلك بعد تحديث البيانات طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 4, 2024

متى سيتم دراسة الأهلية للمستفيد الرئيس/ التابع؟



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

