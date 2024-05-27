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الجامعة الإسلامية بالمدينة تعلن عن فتح باب التسجيل بالمعهد العلمي

جامعة إسلامية
الجامعة الإسلامية
أ أ
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أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم , عن فتح باب التسجيل في المعهد العلمي المتوسط " للبنين " وذلك عن طريق الانتظام للعام 1446 هـ.
وأوضحت الجامعة أن على الراغبين في التسجيل استيفاء متطلبات التسجيل والتقديم عبر الرابط التالي: (هنا)اضافة اعلان

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