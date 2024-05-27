الجامعة الإسلامية بالمدينة تعلن عن فتح باب التسجيل بالمعهد العلمي

أ أ

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم , عن فتح باب التسجيل في المعهد العلمي المتوسط " للبنين " وذلك عن طريق الانتظام للعام 1446 هـ.

وأوضحت الجامعة أن على الراغبين في التسجيل استيفاء متطلبات التسجيل والتقديم عبر الرابط التالي: (هنا)