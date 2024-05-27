الجامعة الإسلامية بالمدينة تعلن عن فتح باب التسجيل بالمعهد العلمي
تواصل- واس:
الإثنين 27 مايو 2024
2:11 ص
أأ
الجامعة الإسلامية بالمدينة تعلن عن فتح باب التسجيل بالمعهد العلمي
أأ
أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم ,
عن فتح باب التسجيل في المعهد العلمي المتوسط " للبنين " وذلك عن طريق
الانتظام للعام 1446 هـ.
وأوضحت الجامعة أن على الراغبين في التسجيل استيفاء متطلبات
التسجيل والتقديم عبر الرابط التالي: (هنا)
أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم ,
عن فتح باب التسجيل في المعهد العلمي المتوسط " للبنين " وذلك عن طريق
الانتظام للعام 1446 هـ.
وأوضحت الجامعة أن على الراغبين في التسجيل استيفاء متطلبات
التسجيل والتقديم عبر الرابط التالي: (هنا)اضافة اعلان