"التعليم": إلغاء أسئلة المادة في تلك الحالة

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يتضمن دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات، إلغاء أسئلة المادة التي يتم تسريبها بعد التحري الدقيق والتأكد من الأمر.

وتقوم لجنة الاختبارات في المدرسة بتدوين محضر بذلك، وإشعار مكتب التعليم بالتنسيق مع إدارة الاختبارات فيما يتعلق بالتسرب بصورة فورية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووفقًا للدليل، يتم تكليف معلم أو معلمين، غير من قام بإعدادها إذا كانت التهمة موجهة لمن قام بإعدادها، وذلك بوضع أسئلة بديلة أخرى بالتنسيق مع المشرف التربوي المختص (إن أمكن ذلك)، واستخدام الأسئلة المعدة للغائبين (البديل) أو التعاون مع مدرسة أخرى بالتنسيق مع مكتب التعليم إذا اكتشف الأمر في وقت لا يسمح بإعداد أسئلة.





تحقيق العدل والمصلحة التربوية والتعليمية لجميع الطلاب



كيفية التعامل مع الطالب الذي ثبت قيامه بالغش للمرة الأولى؟



وإذا تم كشف تسرب الأسئلة أثناء أو بعد أداء الطلاب لاختبار المادة؛ يتم دراسة الوضع مفصلاً عن طريق لجنة الاختبارات بالمدرسة، ويعد محضر بذلك وإدارة الاختبارات في إدارة التعليم، ويتخذ القرار المناسب مع مراعاة تحقيق العدل والمصلحة التربوية والتعليمية لجميع الطلاب، وإبلاغ أولياء أمورهم للاطمئنان على الوضع في حينه.ويمكن طلب الاستشارة العاجلة عن طريق الهاتف مع إدارة الاختبارات ومكتب التعليم عند حدوث أي مشكلة تتعلق بالاختبارات، وعلى إدارات التعليم ممثلة بإدارات الاختبارات والقبول تخصيص رقم هاتف معين يحتفظ به مدير المدرسة للاتصال المباشر للضرورة.ويتم التعامل مع الطالب الذي ثبت قيامه بالغش للمرة الأولى، وفقًا لما ورد في القاعدة الخامسة عشرة رقم (15-1) الحالة 3، يتم تنفيذها كالتالي:- يخرج الطالب بهدوء تام من قاعة الاختبار إلى مكان بعيد عن زملائه؛ تجنبًا لحدوث الضوضاء مع أخذ الملاحظ للورقة وتسليمها للمختص.-تعرص ورقة الطالب مع وسيلة الغش على معلم المادة بصورة عاجلة.- يحرر محضر بالغش يحدد في معلم المادة (الفقرات/ السؤال الأسئلة) التي ثبت غش الطالب فيها مع إرفاق وسيلة الغش ما أمكن ذلك.-إذا احتوت وسيلة الغش على إجابة جميع أسئلة المادة فينظر في الأسئلة التي أجاب عنها الطالب حتى ضبط وهو يغش وتكتب في المحضر، وإذا تعذر ذلك يتم تأجيل البت فيها لحين عرضها على لجنة الاختبارات.- أثناء ذلك يوقع الطالب على تعهد خطي بعدم تكرار الغش.- يعود الطالب للقاعة ويستكمل اختباره إذا كان الوقت يسمح بذلك .- يراعى إتمام هذه الإجراءات بشكل سريع حتى لا يؤثر ذلك على وقت الطالب.- تلغى درجة السؤال أو الأسئلة التي ثبت غشه فيها ويعطى صفرًا في درجته عند تصحيح ورقة إجابته.