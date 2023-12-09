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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في مواطن بحائل وتكشف جريمته

وزارة الداخلية
الداخلية
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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة حائل، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.اضافة اعلان
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أنهى حياته بسكين

أقدم / وائل بن باجح بن دحام العنزي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل / عواد بن مسلم بن جزاع الشمري ـ سعودي الجنسية ـ، وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

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وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

تنفيذ حكم الشرع:


وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ وائل بن باجح بن دحام العنزي ـ سعودي الجنسية ـ اليوم السبت 25 / 5 / 1445هـ الموافق 9 / 12 / 2023م بمنطقة حائل.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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