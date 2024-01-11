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عاجل.. أمطار ورياح وصواعق رعدية على الرياض وهذه المناطق لـ8 مساءً

أمطار غزيرة على عسير
أمطار ورياح وأتربة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من أمطار مصحوبة برياح قوية وصواعق رعدية على عدد من مناطق المملكة.
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أمطار  ورياح سطحية على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة المدينة، وتشمل "بدر والرايس وينبع".
2 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الحائط والشملي وموقق".
3 - المنطقة الشرقية، وتشمل "القيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا".
4 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العاصمة المقدسة وجدة والعرضيات والطائف والكاكمل والجموم زرابغ وأضم وميسان".
5 - منطقة الباحة، وتشمل "الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد".
6 - منطقة الرياض، وتشمل "الخرج والدرعية والدلم والعاصمة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وضقراء وضرما الأفلاج والحريق السلسل ووادي الدواسر والقويعية وعفيف والرين والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء ومرات وحوطة بني تميم".

الحالة المطرية تستمر حتى الثامنة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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