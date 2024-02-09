الجمعة، 28 رجب 1445 ، 09 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من الضباب والشبورة على هذه المناطق لـ 10 صباحًا

ضباب - شبوره - الطقس
الضباب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب مع أمطار خفيفة على عدد من مناطق المملكة، حتى الصباح.اضافة اعلان

ضباب وشبورة مائية حتى الصباح

وأوضح أن الحالة المتوقعة من الشبورة المائية والضباب حتى الصباح على هذه المناطق:
1 - منطقة الحدود الشمالية وتشمل "طريف".
2 - منطقة الجوف وتشمل "القريات وطبرجل"
3 - منطقة المدينة المنورة تشمل"الحناكية والعهد ووادي الفرع والرايس وينبع".
4 - منطقة الباحة تشمل "الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن".
5 - المنطقة الشرقية وتشمل"الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة".
6 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
7- منطقة عسير وتشمل "أبها وأحد رفيدة والحرجة وسراة عبيدة وخميس مشيط وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة".

ضباب وأمطار ورياح نشطة على بعض المناطق

يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار مع هبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

اقرأ أيضا

"الغطاء النباتي" يزرع 80 ألف شجرة محلية في متنزه أبا سمري بالرياض

المتحدث الأمني للداخلية: تصويرك للجريمة ونشرها.. جريمة (فيديو)

عاجل.. خبير طقس يتوقع فيضانات وسيولاً على المملكة ودول خليجية في هذا التوقيت

أفسد حيلهم الماكرة.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات بهذه المناطق

الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على مكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GFf8xfCXgAAAeaT 7:26 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

الصقيع الشمالي.. "الحصيني" يُحذر من كتلة قطبية باردة على مناطق المملكة

4554645 5:34 م الجمعة، 02 فبراير 2024

شاهد.. كثافة الصقيع في حرة المقراة شمال العيص بالمدينة

765767 1:55 ص السبت، 27 يناير 2024

رياح قوية.. شاهد الضباب يعانق مرتفعات الشفا بالطائف مع رذاذ المطر

ضباب - شبوره - الطقس 10:02 م الجمعة، 26 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار وضباب وشبورة على الرياض وعدة مناطق حتى الصباح