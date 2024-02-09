عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من الضباب والشبورة على هذه المناطق لـ 10 صباحًا

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب مع أمطار خفيفة على عدد من مناطق المملكة، حتى الصباح.





ضباب وشبورة مائية حتى الصباح



ضباب وأمطار ورياح نشطة على بعض المناطق



وأوضح أن الحالة المتوقعة من الشبورة المائية والضباب حتى الصباح على هذه المناطق:1 - منطقة الحدود الشمالية وتشمل "طريف".2 - منطقة الجوف وتشمل "القريات وطبرجل"3 - منطقة المدينة المنورة تشمل"الحناكية والعهد ووادي الفرع والرايس وينبع".4 - منطقة الباحة تشمل "الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن".5 - المنطقة الشرقية وتشمل"الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة".6 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.7- منطقة عسير وتشمل "أبها وأحد رفيدة والحرجة وسراة عبيدة وخميس مشيط وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة".يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار مع هبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.