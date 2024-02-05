الإثنين، 24 رجب 1445 ، 05 فبراير 2024

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الصقيع الشمالي.. "الحصيني" يُحذر من كتلة قطبية باردة على مناطق المملكة

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كتلة باردة
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من كتلة قطبية باردة على معظم مناطق المملكة.

كتلة قطبية باردة على مناطق المملكةاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه لا زالت معظم أجواء المملكة والخليج ترزح تحت وطأة الكتلة الباردة التي أصلها قطبي.


وأضاف أن يتوقع أجواءً من باردة الى باردة جدًا فجرًا، ومن معتدلة الى تميل للبرودة نهارًا على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية وشرق الغربية.
وأشار إلى أن باقي المناطق من تميل للبرودة إلى باردة فجرًا، ومن معتدلة إلى تميل للاعتدال نهارًا، مع تشكل الصقيع على الشمالية وشمال الوسطى.

هطول أمطار خفيفة مع تكون الضباب

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة مع تكون الضباب على مناطق جازان، عسير، الباحة وكذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة "القريات وطريف".

في حين لا يزال الطقس باردًا على معظم مناطق المملكة.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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