عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار وضباب وشبورة على الرياض وعدة مناطق حتى الصباح

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب مع أمطار خفيفة على عدد من مناطق المملكة، حتى الصباح.
ضباب
على مكة حتى التاسعة صباحًاوأوضح
أن الحالة المتوقعة من الشبورة المائية والضباب تشمل منطقة مكة المكرمة ومحافظة
"الطائف".
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أمطار
خفيفة على الرياض حتى الـ 3 صباحًاكما
توقع أن تشهد منطقة الرياض تساقط أمطار خفيفة مع ضباب على محافظات "الحريق
والخرج والدرعية والدلم والعاصمة والمزاحمية وضرما وحوطة بني تميم".
فيما يتكون الضباب والشبورة على منطقة الحدود الشمالية وتشمل محافظات"القويعية ورفحاء".