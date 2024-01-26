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عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار وضباب وشبورة على الرياض وعدة مناطق حتى الصباح

ضباب - شبوره - الطقس
ضباب وشبورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب مع أمطار خفيفة على عدد من مناطق المملكة، حتى الصباح.


ضباب على مكة حتى التاسعة صباحًااضافة اعلان

وأوضح أن الحالة المتوقعة من الشبورة المائية والضباب تشمل منطقة مكة المكرمة ومحافظة "الطائف".


أمطار خفيفة على الرياض حتى الـ 3 صباحًا

كما توقع أن تشهد منطقة الرياض تساقط أمطار خفيفة مع ضباب على محافظات "الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة والمزاحمية وضرما وحوطة بني تميم".
فيما يتكون الضباب والشبورة على منطقة الحدود الشمالية وتشمل محافظات"القويعية ورفحاء".


شبورة ومائية وضباب على المنطقة الشرقية

وأضاف أن الشبورة والضباب تشمل المنطقة الشرقية، وتشمل "حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة".


أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة

يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول وهبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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