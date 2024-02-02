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شاهد.. كثافة الصقيع في حرة المقراة شمال العيص بالمدينة

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الصقيع بالمدينة
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والطقس غير المستقر بمناطق مختلفة من المملكة، تساقط الصقيع بكثافة على حرة المقراة شمال العيص شمال غرب المدينة المنورة.اضافة اعلان

الصقيع يغطي حرة المقراة شمال العيص بالمدينة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي،  كيف غطى الصقيع حرة المقراة شمال العيص شمال غرب المدينة المنورة وسط أجواء شديدة البرودة.

انخفاض درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح أن الحالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقة نجران.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على مرتفعات منطقة تبوك "علقان- الظهر- جبل اللوز".

أمطار متوقعة مع تكون الضباب

 كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.
كما نبه مركز الأرصاد من رياح شديدة على محافظة ينبع ومركز الرايس بمنطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، مبينًا أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ١١ مساء.

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