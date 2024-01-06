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عاجل.. ضباب لـ 10 صباحًا على سكان مكة والمدينة و8 مناطق

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ضباب وشبورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب على مكة والمدينة وعدد من مناطق المملكة حتى الساعة العاشرة صباحًا.اضافة اعلان

ضباب على على المناطق حتى التاسعة صباحًا

وأوضح أن الحالة المتوقعة من الشبورة المائية والضباب تستمر حتى صباح اليوم وتشمل هذه المناطق:
1 – منطقة تبوك وتشمل "تيماء".
2 – منطقة الحدود الشمالية وتشمل "طريف".
3 – منطقة مكة المكرمة وتشمل"رابغ وأضم والطائف ميسان".
4 – منطقة الجوف وتشمل"القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا".
5 - منطقة الرياض وتشمل محافظات "الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي وعفيف".
6 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق".
7 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
8 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
9 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.
10 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".

شبورة تؤثر  في مدى الرؤية بالمناطق المفتوحة والطرق السرعة

يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول وهبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة، تستمر حتى العاشرة صباحًا.

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