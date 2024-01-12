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عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب وشبورة على مكة وهذه المناطق لـ 8 صباحًا

شبورة
شبورة وضباب
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب على عدد من مناطق المملكة، حتى الساعة الثامنة صباحًا.اضافة اعلان

ضباب على مكة حتى الثامنة صباحًا

وأوضح أن الحالة المتوقعة من الشبورة المائية والضباب تشمل منطقة مكة المكرمة ومحافظات "أضم وميسان والطائف والقنفذة والليث".
كما توقع أن تشهد منطقة الجوف ضباب وشبورة على محافظات "القريات وطبرجل".
فيما يتكون الضباب والشبورة على منطقة الحدود الشمالية وتشمل محافظات"القويعية وطريف وعرعر".


شبورة ومائية وضباب على المنطقة الشرقية

وأضاف أن الشبورة والضباب تشمل المنطقة الشرقية، وتشمل "الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة".
ومن المتوقع أن تتعرض منطقة الباحة لضباب وشبورة صباحية، تشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
وتوقع المركز حالة من الشبورة والضباب منطقة جازان، لتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.


تحذير لأهالي عسير من ضباب لـ 8 صباحًا

في الوقت نفسه، من المتوقع أن تتعرض منطقة عسير لشبورة مائية مع ضباب كثيف، على“المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.
أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة


يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول وهبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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