الأربعاء، 05 رجب 1445 ، 17 يناير 2024

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"الحصيني" يُحذر من حالة مطرية على هذه المناطق تستمر لعدة أيام

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حالة الطقس
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية تستمر لعدة أيام على مناطق مختلفة من المملكة.

حالة جوية ممطرة على أجزاء من المملكة والخليجاضافة اعلان

وأوضح أنه حسب النماذج العددية للطقس، فإنه يتوقع حالة جوية ممطرة على أجزاء من المملكة والخليج،  وتعتبر الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم ١٤٤٥هـ.


الحصيني يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار متوقعة

وأضاف أن الحالة تبدأ اليوم الأربعاء 5 رجب 1445هـ وتستمر عدة أيام، وهي من خفيفة الى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية بما فيها الصمان والدهناء والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان وجنوب وشرق منطقة مكة.
وتوقع أن تمتد الى أجزاء من الإمارات وعُمان ودولتي البحرين وقطر واليمن.

والامطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لمتوسطة، وحبات برد يعقبها انخفاض ملموس في درجات الحرارة.


انخفاض عام في درجات الحرارة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.

مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وكذلك على نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

رياح سطحية نشطة على هذه المناطق

ويصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية، في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، والباحة.

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