الأحد، 05 جمادى الأولى 1445 ، 19 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل .. الأحوال المدنية: 4 خطوات لتجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر

الهوية الوطنية
الهوية الوطنية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة أبشر بالتفصيل.
وتشمل خطوات تجديد الهوية الوطنية عبر حساب المستفيدين في منصة أبشر ما يلي:اضافة اعلان

خطوات تنفيذ الخدمة

1- الدخول إلى منصة أبشر والضغط على خيار خدمات من تبويب خدماتي
2- اختيار الأحوال المدنية والضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية
3- قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب
4- اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيل

  وفي وقت سابق، كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية كيفية الإبلاغ عن الوثائق المفقودة ومنها الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية، حيث يمكن الإبلاغ عن الوثائق المفقودة  من خلال منصة أبشر.


طريقة بلاغ فقدان الهوية

وأوضحت أن خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر منصة أبشر، تتيح الإبلاغ عن فقدان الهوية، وكذلك الإبلاغ عن فقدان الوثائق الأخرى مثل سجل الأسرة وشهادة الميلاد للمواطن وشهادة وفاة لأحد أفراد الأسرة.

خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

وأكدت أنه يمكن الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر منصة أبشر، من خلال الخطوات الآتية:
1 - الدخول عبر حسابك في أبشر من هنا.
2 - اختيار خدماتي.
3 – اختيار الأحوال المدنية.
4 - الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.
5- اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة.
6 - تعبئة البيانات المطلوبة.
7- حجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد.

خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة للمقيمين

وتمكن خدمة تحديث معلومات جواز السفر للمقيمين، الأفراد المسجلين في منصة أبشر من تحديث معلومات جوازات للمقيمين أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية إلكترونيًا.
ولإتمام تجديد جواز السفر للمقيمين في أبشر للأفراد المرافقين، يجب إتباع الخطوات الآتية:
1 - دخول منصة أبشر من هنا
2 - اختيار خدمات أفراد الأسرة.
3 - اختيار خدمات.
4 - اختيار تحديث معلومات جواز سفر المقيمين.
5 - تجديد جواز السفر للعمالة
وللتمكن من تجديد جواز السفر للعمالة المنزلية، يجب إتباع الخطوات الآتية:
دخول منصة أبشر من هنا
1 - اختيار خدمات العمالة.
2 - اختيار خدمات.
3 - اختيار تحديث معلومات جواز سفر المقيمين.

اقرأ أيضا

المركز الوطني للأرصاد
12:10 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

الأرصاد يحذر من تقلبات جوية على هذه المنطقة: أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية

مواقيت الصلاة
12:06 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

عاجل .. مواقيت الصلاة ليوم الأحد.. 12 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والمغرب في بريدة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
11:10 م السبت، 18 نوفمبر 2023

"الأمن العام" يحذر من طريقة شائعة للنصب والاحتيال

المركز الوطني للأرصاد
11:05 م السبت، 18 نوفمبر 2023

توقعات الأرصاد: ضباب كثيف يحجب الرؤية بالمنطقة الشرقية حتى هذا الموعد

اقرأ أيضا

حرس الحدود بنجران يقبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر

بعد الإنذار الأحمر.. الدفاع المدني يحذر أهالي عسير

عاجل .. إنذار باللون الأحمر لأهالي منطقة مكة المكرمة: أمطار وبرد وسيول وصواعق رعدية

ضبط مواطن بحوزته حطب محلي في "النبهانية" وباكستاني بمخدرات في تبوك

عاجل .. ما هو أعلى سعر للاستقدام من تايلاند؟ مساند يوضح

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

F-99AtzXkAAyz1f 9:34 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

الأحوال المدنية: 4 خطوات للتقديم على خدمة شهيد الواجب

هوية-مقيم-الرقمية-٢ 11:46 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

خدمة اليوم.. خطوات استعراض هوية مقيم الرقمية لأفراد الأسرة

الاحوال المدنية 12:03 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. هل يمكن التفويض لاستلام بطاقة الهوية الوطنية؟

الاحوال المدنية 8:21 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

الأحوال المدنية تحدد شروط خطاب جهة العمل لتعديل المهنة

اقرأ أيضا

برد حائل
7:57 م السبت، 18 نوفمبر 2023

بالفيديو.. تساقط كثيف للبرد جنوب حائل

المديرية العامة المخدرات
6:47 م السبت، 18 نوفمبر 2023

إحباط تهريب 116 كيلو جرامًا من المخدرات في جازان وضبط مخالفين بمحمية الإمام عبدالعزيز

WhatsApp Image 2023-11-18 at 4.28.17 PM
5:30 م السبت، 18 نوفمبر 2023

"شؤون الحرمين" تكشف عن تجارب مهمة تساعد الأطفال على استغلال الوقت

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
5:10 م السبت، 18 نوفمبر 2023

عاجل.. بحفر الباطن والطائف .. الإطاحة بمروجي السموم قبل تنفيذ خطتهم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
12:06 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

عاجل .. مواقيت الصلاة ليوم الأحد.. 12 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والمغرب في بريدة

الهوية الوطنية
10:54 م السبت، 18 نوفمبر 2023

عاجل .. الأحوال المدنية: 4 خطوات لتجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر

الموارد البشرية
7:02 م السبت، 18 نوفمبر 2023

عاجل..بهذه الطريقة.. يتم دراسة أهلية المطلقة التي ليس لها أبناء في الضمان الاجتماعي

الهيئة الملكية بالجبيل
6:00 م السبت، 18 نوفمبر 2023

عاجل.. رواتب تقترب من 10 آلاف ريال.. وظائف في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية

حساب المواطن - ريال
5:39 م السبت، 18 نوفمبر 2023

هل يتوقف دعم حساب المواطن مع العام الجديد؟ البرنامج يعلق

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
5:10 م السبت، 18 نوفمبر 2023

عاجل.. بحفر الباطن والطائف .. الإطاحة بمروجي السموم قبل تنفيذ خطتهم