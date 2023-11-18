عاجل .. الأحوال المدنية: 4 خطوات لتجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر

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كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية كيفية الإبلاغ عن الوثائق المفقودة ومنها الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية، حيث يمكن الإبلاغ عن الوثائق المفقودة من خلال منصة أبشر.

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة أبشر بالتفصيل.وتشمل خطوات تجديد الهوية الوطنية عبر حساب المستفيدين في منصة أبشر ما يلي:خطوات تنفيذ الخدمة1- الدخول إلى منصة أبشر والضغط على خيار خدمات من تبويب خدماتي2- اختيار الأحوال المدنية والضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية3- قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب4- اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيلوفي وقت سابق،





طريقة بلاغ فقدان الهوية



خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة



خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة للمقيمين

