الأحوال المدنية تحدد شروط خطاب جهة العمل لتعديل المهنة

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حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، شروط خطاب جهة العمل لتعديل المهنة في بطاقة الهوية الوطنية.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن شروط خطاب جهة العمل لتعديل المهنة. اضافة اعلان





تعديل المهنة

الطريقة الصحيحة لرفع الملفات

تجديد الهوية الوطنية

وأجابت الأحوال المدنيةن بقولها: "نأمل منك مراجعة أقرب مكتب لتعديل المهنة مع إحضار خطاب بتاريخ حديث من جهة العمل موضح به السجل المدني موقع ومختوم ولا يلزم حجز موعد".وفي وقت سابق، تفاعلت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مع شكاوى بعض المستفيدين بشأن التعديل على البيانات في حالة الرغبة في التعديل.جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء، في منصة إكس ، على سؤال مستفيد استفسر بشأن الإجراء المطلوب للتعديل بسبب عدم استجابة التطبيق أثناء رفع الملفات.وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: "يمكن رفع الطلب بأي صيغة من الصيغ التالية (PDF,PNG,JPEG,JPG) ويكون الحجم لايتجاوز 1 ميغا بايت، نسعد بخدمتك".وأوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن مراجعة مكتب الأحوال في حال عدم وصول بطاقة الهوية الوطنية بعد التجديد.جاء ذلك في رد من الأحوال، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدة تجديد الهوية الوطنية وهل يلزم زيارة مكتب الأحوال المدنية؟وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: "سوف تصلك رسالة او يمكنك مراجعة المكتب بعد خمس أيام عمل، نسعد بخدمتك".