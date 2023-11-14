الثلاثاء، 30 ربيع الثاني 1445 ، 14 نوفمبر 2023

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عاجل.. هل يمكن التفويض لاستلام بطاقة الهوية الوطنية؟

الاحوال المدنية
الأحوال المدنية
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أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إمكانية تفويض الغير لاستلام بطاقة الهوية الوطنية بعد إصدارها.

التفويض لاستلام الهوية الوطنية


جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابه الرسمي العناية بالعملاء، على سؤال مستفيد استفسر بشأن إمكانية عمل تفويض لاستلام بطاقة الهوية الوطينة.

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وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: "يمكنها التفويض لأستلامها من خلال التفويض الألكتروني، نسعد بخدمتك".
وفي وقت سابق، كشفت منصة "أبشر" عن خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية بدل فاقد.

إصدار هوية بدل فاقد:


وقالت المنصة: تمكن الخدمة من طلب إصدار هوية بدل فاقد للفرد بعد الإبلاغ عن الهوية المفقودة من خلال منصة أبشر مع إتاحة توصيل الهوية إلى العنوان الوطني.

طريقة تنفيذ الخدمة :


1- الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدماتي.

2- اختيار الأحوال المدنية.

3- اختيار خدمات الهوية الوطنية.

4- اختيار طلب هوية بدل فاقد.

في وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للمرور في الأمن العام طرح لوحات إلكترونية، وذلك عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" اليوم.

احصل على لوحتك المميزة عبر "أبشر"


 وأكدت أنه يمكن الحصول على لوحة المركبة المميّزة بكل سهولة في مزاد اللوحات الإلكترونية  ضمن خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني المتاحة عبر المنصة.

المزاد يبدأ اليوم وينتهي مساء الغد

 وأشارت إلى أنه في حال الإقبال العالي على المزاد خلال الدقائق الأخيرة من الوقت المحدد لانتهاء المزاد، فإنه سيتم تمديده تلقائيًا.

ونوهت إلى أهمية زيارة المنصة للتعرف على التعليمات الخاصة بالمزاد؛ وذلك لاستكمال المعلومات المطلوبة بكل يسر وسهولة، قبل وقتٍ كافٍ من المزاد.

 يذكر أن الإدارة العامة للمرور تطرح المزاد للمرة الثالثة؛ برموز جديدة عبر خدمة مزاد اللوحات في منصة "أبشر".

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