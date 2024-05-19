بالصور.. انطلاق أولى رحلات ضيوف الرحمن عبر قطار الحرمين السريع من المدينة إلى مكة

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انطلقت أولى رحلات نقل ضيوف الرحمن من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة عبر قطار الحرمين السريع، في مستهل موسم الحج لعام 1445هـ.

وقالت إمارة المدينة المنورة عبر حسابها في منصة "إكس"، أمس السبت، إن الرحلة تأتي ضمن الرحلات المخصصة لنقل أكثر من 1.6 مليون حاج عبر القطار السريع بين المدينتين المقدستين.







قطار الحرمين السريع



ويعد قطار الحرمين السريع أحد أسرع 10 قطارات كهربائية في العالم، إذ تبلغ سرعته 300 كم في الساعة مستخدمًا أنظمة إشارات واتصالات متطورة، كما يعد مكونًا أساسيًا في خطة التطوير وبرنامج التوسع في شبكة السكك الحديدية السعودية.ويربط هذا المشروع بين المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويلبي الطلب المُتنامي لخدمة الأعداد المتزايدة من حجاج الداخل والخارج، ويخفف من الازدحام على الطرق بين مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة.





وقطار الحرمين السريع هو قطار كهربائي سريع يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة بخط حديدي مزدوج، تم تدشينه برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في سبتمبر من العام 2018م، كأضخم مشاريع القطارات في الشرق الأوسط لتوفير وسيلة نقل آمنة للحجاج والمعتمرين والمسافرين بين المدينتين المقدستين، وكذلك مدينة جدة.

وخط قطار الحرمين السريع هو خط سكة حديد سريع بطول 453 كم يربط مدينتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وذلك من خلال خط يبلغ طوله 449 كم واتصال فرعي بطول 3.75 كم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتبلغ سرعته 300 كيلو متر في الساعة، وهو القطار القادر على قطع مسافة 449 كم بين مكة المكرمة والمدنية المنورة خلال قرابة الساعتين وعشرين دقيقة كأسرع ست قطارات في العالم.





5 محطات لقطار الحرمين



ويحتوي قطار الحرمين السريع على خمس محطات 3 منها، طرفية وهي: محطة مكة المكرمة الواقعة في حي الرصيفة، ومحطة المدينة المنورة، ومحطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة، واثنتان وسطية وهي: محطة جدة الرئيسة الواقعة في حي السليمانية، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.وتعد محطة قطار الحرمين السريع بمطار الملك عبدالعزيز أكبر محطة قطار مرتبطة بالمطارات في العالم، وذلك من خلال تواجدها على مساحة تتجاوز 105 آلاف متر مربع وتمتد على عدة طوابق، وترتبط بستة أرصفة للقطار مما يسهم في سهولة الحركة من المحطة وإليها سواءً كان ذلك باتجاه مكة المكرمة أو المدينة المنورة.وتسهم المحطة في تخفيف الازدحام الذي تلقاه الطرق المؤدية إلى مطار الملك عبدالعزيز من خلال نقلها للمسافرين الواصلين إليه مباشرة إلى بقية المحطات دون حاجتهم لمغادرة المطار واستخدام وسائل النقل الأخرى.

ويتم تشغيل قطار الحرمين السريع بعدد 35 قطارًا كهربائيًا، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار الواحد منها 417 راكبًا من خلال 13 عربة مقسمة إلى 5 مقصورات لدرجة الأعمال، بالإضافة إلى كافتريا، و8 مقصورات للدرجة السياحية، ليبلغ بذلك عدد مقاعد درجة الأعمال 113 مقعدًا، في حين يبلغ عدد مقاعد الدرجة السياحية 304 مقاعد.

