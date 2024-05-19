الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

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ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي ويستعرضان الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الإستراتيجية

ولي العهد
ولي العهد
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 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الظهران اليوم الأحد، مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان.اضافة اعلان
 وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
كما تم بحث الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والتي قارب العمل على الانتهاء منها.
وما يتم العمل عليه بين الجانبين في الشأن الفلسطيني لإيجاد مسار ذي مصداقية نحو حل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
كما تم بحث المستجدات الإقليمية بما في ذلك الأوضاع في غزة وضرورة وقف الحرب فيها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

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