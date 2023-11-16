الأحوال المدنية: 4 خطوات للتقديم على خدمة شهيد الواجب

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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تفاصيل خدمة ذوي شهداء الواجب وطريقة الحصول على الخدمة.

وأوضحت الأحوال المدنية، أن هذه الخدمة مخصصة لذوي شهداء الواجب، تتمثل في تقديم خدمات الأحوال المدنية في مقر إقامة ذوي شهيد الواجب دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية. اضافة اعلان





طريقة التقديم على الخدمة:



الطريقة الصحيحة لرفع الملفات



- تسجيل الدخول في منصة أبشر- خدماتي- الأحوال المدنية- خدمة شهيد الواجبوفي وقت سابق، تفاعلت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مع شكاوى بعض المستفيدين بشأن التعديل على البيانات في حالة الرغبة في التعديل.جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء، في منصة إكس ، على سؤال مستفيد استفسر بشأن الإجراء المطلوب للتعديل بسبب عدم استجابة التطبيق أثناء رفع الملفات.وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: "يمكن رفع الطلب بأي صيغة من الصيغ التالية (PDF,PNG,JPEG,JPG) ويكون الحجم لايتجاوز 1 ميغا بايت، نسعد بخدمتك".