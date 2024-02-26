لإثبات حالة الوحدة الإيجارية.. منصة إيجار توضح تفاصيل خدمة الاستلام والتسليم

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أكدت منصة إيجار أن خدمة الاستلام والتسليم، تهدف إلى إثبات حالة الوحدة الإيجارية من خلال تعبئة نموذج يسهم في ضمان حقوق كافة الأطراف.



أهداف خدمة الاستلام والتسليم



خطوات استرداد المبالغ المالية في إيجار



– توثيق التعاملات بين الأطراف– ضبط العملية الإيجارية وحوكمة فاعلة لعملياتها– تسهيل إجراءات العملية الإيجارية وإثباتها الكترونياً– حفظ حقوق الأطراف وترسيخ قيم الشفافية والثقة فيما بينهمولفتت منصة إيجار، إلى أنه يمكن الحصول على المزيد من التفاصيل والمعلومات من خلال الرابط التالي “ اضغط هنا “.كذلك حددت منصة إيجار، المنصة المختصة في تنظيم إجراءات قطاع الإيجار العقاري، خطوات استرداد المبالغ المالية.وقالت منصة إيجار، عبر حسابها في منصة إكس: "لجعل خدماتكم أسهل وأكثر موثوقية يمكنكم استرداد المبالغ في إيجار بخطوات سهلة وميسرة- الضغط على لوحة المعلومات في إيجار واختيار الرصيد ثم "المحفظة"- اختيار المحفظة ثم "استرداد"- تحديد المبلغ المراد ورقم حساب الايبان ثم استرداد- التأكد من البيانات "تأكيد"- إدخال رمز التحقق المرسل على الرقم المسجل في أبشر ثم الضغط على تحقق







الإجراءات اللازمة لإلغاء عقود الإيجار الإلكترونية



وأكدت أنه يمكن إلغاء عقود الإيجار الإلكترونية قبل نهاية فترة العقد عن طريق منصة الإيجار الرسمية بالموافقة المشتركة، وذلك فيما يلي:1 - الدخول إلى منصة إيجار الرسمية على الإنترنت من خلال النقر هنا.2 - املأ الخانات الموجودة بكود الهوية الوطنية وكلمة السر الخاصة بك.3 - اضغط على زر تسجيل الدخول.4 - اكتب رمز التحقق الذي تم إرساله إلى هاتفك المدون في حسابك على المنصة الرسمية إيجار.5 - من صفحة الحساب الخاص بك على إيجار انتقل إلى لائحة العقود.6 - حدد خيار العقود المفعلة من اللائحة.

7 - اكبس على علامة الثلاث نقاط الظاهرة في أعلى الزاوية اليسرى للعقد الذي ترغب في إلغائه.

8 - انقر على ايقونة إنهاء العقد من اللائحة الظاهرة.

9 - اطلع على التعليمات المطلوبة لإلغاء العقد واضغط على ايقونة التالي.

10 - اختر الطرف الذي يرغب بإلغاء العقد سواء كان الشخص المؤجر أو الشخص المستأجر.

11 - اكتب سبب إنهاء العقد.

12 - سجل تاريخ نهاية العقد لمنح الفرصة للشخص المستأجر لقبول الإنهاء.

13 - ابحث عن ايقونة التالي واكبس عليها.

14 - أكمل العملية المالية وتأكد من التنازل عن تسلم باقي الدفعات الخاصة بالإيجار شهريا.

15 - اضغط على زر تأكيد.





دليل إلغاء عقد الإيجار عن طريق طرف واحد



وأوضحت المنصة طريقة إلغاء عقود الإيجار من خلال طرف واحد باتباع الخطوات التالية:1 - الدخول إلى منصة إيجار الرسمية علي الانترنت من خلال الضغط هنا.2 - من الواجهة الرئيسية انقر على لائحة الخدمات الإلكترونية.3 - حدد خيار طلب إلغاء العقد عن طريق طرف واحد من اللائحة الظاهرة.4 - اطلع على جميع شروط وتعليمات الخدمة ثم انقر على زر الموافقة.





5 - اكتب جميع المعلومات اللازمة في الحقول المخصصة مثل اسم الشخص وصفة الشخص المقدم ونوع هويته وكودها مع ارفاق رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني واسم الشخص المنفذ ضده ونوع هويته ايضا وكودها ورقم الصك وتاريخه وكود عقد الإيجار ثم كود قرار تنفيذ الإخلاء الخاص بالعقار وتاريخ القرار وتاريخ نهاية العقد وأخيرا تنفيذ قرار الإخلاء.

6 - احضار الملف الذي له علاقة بتنفيذ قرار إخلاء العقد.

7 - أدخل الكود المرئي المعروض.

8 - حدد علامة صح للإقرار بصحة المعلومات المدخلة.

9 - الضغط على زر إرسال.



أصدرت المنصة المختصة في تنظيم إجراءات قطاع الإيجار العقاري "إيجار"، توضيحًا مهمًا حول الدفع عن طريق التحويل البنكي.





توضيح من إيجار حول الدفع عن طريق التحويل البنكي



5 خطوات لاسترداد المبالغ المالية



الإجراءات اللازمة لإلغاء عقود الإيجار الإلكترونية



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في حال كان العقد ساريًا وقبل التاريخ الإلزامي للدفع عبر منصة إيجار، يمكن للمستأجر الدفع عن طريق التحويل البنكي للوسيط أو المؤجر، أو الدفع النقدي، ويشترط طلب إصدار سند قبض إلكتروني.في الوقت نفسه، حددت منصة إيجار خطوات استرداد المبالغ المالية، مؤكدة أنه يمكن استرداد المبالغ بخطوات سهلة وميسرة:خطوات استرداد المبالغ المالية في إيجار1 - الضغط على لوحة المعلومات في إيجار واختيار الرصيد ثم "المحفظة".2 - اختيار المحفظة ثم "استرداد".3 - تحديد المبلغ المراد ورقم حساب الآيبان ثم استرداد.4 - التأكد من البيانات "تأكيد".5 - إدخال رمز التحقق المرسل على الرقم المسجل في أبشر ثم الضغط على تحقق.وأكدت أنه يمكن إلغاء عقود الإيجار الإلكترونية قبل نهاية فترة العقد عن طريق منصة الإيجار الرسمية بالموافقة المشتركة، وذلك فيما يلي:1 - الدخول إلى منصة إيجار الرسمية.2 - املأ الخانات الموجودة بكود الهوية الوطنية وكلمة السر الخاصة بك.3 - اضغط على زر تسجيل الدخول.4 - اكتب رمز التحقق الذي تم إرساله إلى هاتفك المدون في حسابك على المنصة الرسمية إيجار.5 - من صفحة الحساب الخاص بك على إيجار انتقل إلى لائحة العقود.6 - حدد خيار العقود المفعلة من اللائحة.7 - اكبس على علامة الثلاث نقاط الظاهرة في أعلى الزاوية اليسرى للعقد الذي ترغب في إلغائه.8 - انقر على أيقونة إنهاء العقد من اللائحة الظاهرة.9 - اطلع على التعليمات المطلوبة لإلغاء العقد واضغط على أيقونة التالي.10 - اختر الطرف الذي يرغب بإلغاء العقد سواء كان الشخص المؤجر أو الشخص المستأجر.11 - اكتب سبب إنهاء العقد.12 - سجل تاريخ نهاية العقد لمنح الفرصة للشخص المستأجر لقبول الإنهاء.13 - ابحث عن أيقونة التالي واكبس عليها.14 - أكمل العملية المالية وتأكد من التنازل عن تسلم باقي الدفعات الخاصة بالإيجار شهريًا.15 - اضغط على زر تأكيد.