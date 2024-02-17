عاجل.. إنذار أحمر لـ 10 صباحًا.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب كثيف على 5 مناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون ضباب كثيف وشبورة مائية مع أمطار متوقعة على عدد من مناطق المملكة، حتى الصباح.







ضباب وشبورة مائية على 5 مناطق حتى الصباح



ضباب وأمطار ورياح نشطة على بعض المناطق



وأوضح أن الحالة المتوقعة من الضباب الكثيف والشبورة المائية متوقعة حتى الصباح على هذه المناطق:1 - منطقة تبوك وتشمل "الوجه".2 - منطقة مكة المكرمة وتشمل "ميسان والطائف".3 - منطقة الباحة تشمل "الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن".4 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب".5- منطقة عسير وتشمل "أبها وأحد رفيدة والحرجة وسراة عبيدة وخميس مشيط وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة".يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص تكون الضباب مع هطول أمطار وهبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.