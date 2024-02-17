عاجل.. إنذار أحمر لـ 10 صباحًا.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب كثيف على 5 مناطق

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أصدر
المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون ضباب كثيف وشبورة مائية مع أمطار متوقعة
على عدد من مناطق المملكة، حتى الصباح.
ضباب
وشبورة مائية على 5 مناطق حتى الصباحوأوضح
أن الحالة المتوقعة من الضباب الكثيف والشبورة المائية متوقعة حتى الصباح على هذه
المناطق:
1 - منطقة تبوك وتشمل "الوجه".
2 - منطقة مكة المكرمة وتشمل "ميسان والطائف".
3 - منطقة الباحة تشمل "الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن".
4 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب".
5- منطقة عسير وتشمل "أبها وأحد رفيدة والحرجة وسراة عبيدة وخميس مشيط وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة".