المركز الوطني للأرصاد يصدر إنذارا على تبوك

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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا على منطقة تبوك، اليوم الأحد.





شبورة مائية خفيفة

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في وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار .





وتحد الحالة المتوقعة من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.





توقعات الطقس:



في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، شمالية شرقية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.





ويرتفع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



وتوقع تكون شبورة مائية خفيفة يصاحبها تدني في مدى الرؤية الأفقية.وأوضح أنه من المتوقع بداية الإنذار في الساعة الثانية وينتهي في الساعة الثامنة.