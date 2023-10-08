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"الأرصاد" يُحذر أهالي نجران: عوالق ترابية تستمر حتى المساء

غبار نجران
الأرصاد
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا جديدا على منطقة نجران، اليوم الأحد.

عوالق ترابية 


وحذر المركز من عوالق ترابية يصاحبها تدني في مستوى الرؤية الأفقية.اضافة اعلان

وقال إن الحالة ستستمر من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا.

في وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار .

وتحد الحالة المتوقعة من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

توقعات الطقس:


 في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.
 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، شمالية شرقية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
 ويرتفع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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