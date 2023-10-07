السبت، 22 ربيع الأول 1445 ، 07 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

"التدريب التقني" تعلن عن مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
التدريب التقني
أ أ
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أعلن التدريب التقني عن مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد للفصل الثاني للعام ١٤٤٥ه - برامج الدبلوم (صباحي / مسائي)، دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.اضافة اعلان

طريقة التقديم:


ويمكن معرفة التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي  من هنا 

في وقت سابق، أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد للفصل التدريبي الثاني من العام 1445هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

* البرامج:

1- برامج الدبلوم "صباحي / مسائي".
2- دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية "صباحي".

* المواعيد:


1- برامج الدبلوم "صباحي / مسائي":
- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/03/30هـ الموافق 2023/10/15م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/04/03هـ الموافق 2023/10/18م.
2- دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية "صباحي":
- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/03/30هـ الموافق 2023/10/15م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/04/03هـ الموافق 2023/10/18م.

* ملاحظة:
- وأوضحت المؤسسة أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم التدريبي للمقبولين ،وذلك عبر البوابة الإلكترونية "قبولي" على موقع المؤسسة الإلكتروني.


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