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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الثلاثاء للموظفين: رياح متربة وضباب.. اعتنوا بأنفسكم

ضباب - شبوره - الطقس
رياح متربة وضباب على العديد من مناطق المملكة
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تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس الصباح الباكر، اليوم الثلاثاء، للموظفين في المملكة، قبل خروجهم إلى مؤسساتهم ومتابعة أعمالهم.اضافة اعلان

رياح متربة على مكة والمدينة وتبوك

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالى، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك خاصة الساحلية منها.

تكوّن الضباب على أجزاء من 7 مناطق


في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف، والحدود الشمالية تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.

طقس مستقر وضباب محتمل

وأضاف "طقس العرب"، أن آخر مُخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية الخاصة بحركة الأنظمة الجوية وتوقعات الأمطار تشير إلى تأثر كافة مناطق المملكة اعتباراً من اليوم الثلاثاء بأحوال جوية مستقرة بشكلٍ تمام في عموم المناطق، دون وجود أي فُرص مُحتملة لهطول الأمطار.
ويُتوقع نهار الثلاثاء بمشيئة الله أن يكون الطقس معتدلاً في مختلف المناطق مائلاً للحرارة في سواحل البحر الأحمر والمنحدرات الغربية كافة، لكنه بارد نسبيًا في شمال المملكة، وتكون الرياح معتدلة بوجه عام تنشط على أجزاء من وسط والجنوب الغربي من المملكة.
أما في ساعات الليل فيكون الطقس بارداً إلى بارد نسبياً بوجه عام في أغلب المناطق، ومعتدلاً في سواحل البحر الأحمر، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

6 نصائح من المرور للقيادة بشكل آمن في الضباب


نبهت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بمجموعة من النصائح الضرورية للقيادة بشكل آمن في الضباب.
وقالت "المرور" على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس": "الالتزام بقواعد السلامة المرورية يساعدك على القيادة بشكل آمن وسليم في الظروف الجوية الطارئة".
وجاءت نصائح المرور كالتالي:
1 – استخدام أنوار الضباب في حال توفرها.
2 – تجنب استخدام النور العالي تمامًا.
3 – تخفيف السرعة.
4 – تجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة.
5 – عدم التوقف بشكل مفاجئ.
6 – في حال تعثر القيادة: أوقف مركبتك خارج الطريق، واستخدم أنوار التنبيه.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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