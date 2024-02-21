عاجل.. طقس مستقر في عموم المملكة وضباب على جازان وعسير وهذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة.





تكوّن الضباب على 5 مناطق







حركة الرياح على البحر الأحمر



ارتفاع الموج وحالة البحر







حركة الرياح على الخليج العربي



ارتفاع الموج وحالة البحر



6 نصائح من المرور للقيادة بشكل آمن في الضباب







الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



وأضاف أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية، الحدود الشمالية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة.وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.نبهت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بمجموعة من النصائح الضرورية للقيادة بشكل آمن في الضباب.وقالت "المرور" على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس": "الالتزام بقواعد السلامة المرورية يساعدك على القيادة بشكل آمن وسليم في الظروف الجوية الطارئة".وجاءت نصائح المرور كالتالي:1 – استخدام أنوار الضباب في حال توفرها.2 – تجنب استخدام النور العالي تمامًا.3 – تخفيف السرعة.4 – تجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة.5 – عدم التوقف بشكل مفاجئ.6 – في حال تعثر القيادة: أوقف مركبتك خارج الطريق، واستخدم أنوار التنبيه.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.