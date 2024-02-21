الأربعاء، 11 شعبان 1445 ، 21 فبراير 2024

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عاجل.. طقس مستقر في عموم المملكة وضباب على جازان وعسير وهذه المناطق

ضباب - شبوره - الطقس
تكوّن الضباب على جازان وعسير وبعض المناطق
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة.اضافة اعلان

تكوّن الضباب على 5 مناطق


وأضاف أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية، الحدود الشمالية.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة.

ارتفاع الموج وحالة البحر


وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

6 نصائح من المرور للقيادة بشكل آمن في الضباب


نبهت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بمجموعة من النصائح الضرورية للقيادة بشكل آمن في الضباب.
وقالت "المرور" على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس": "الالتزام بقواعد السلامة المرورية يساعدك على القيادة بشكل آمن وسليم في الظروف الجوية الطارئة".
وجاءت نصائح المرور كالتالي:
1 – استخدام أنوار الضباب في حال توفرها.
2 – تجنب استخدام النور العالي تمامًا.
3 – تخفيف السرعة.
4 – تجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة.
5 – عدم التوقف بشكل مفاجئ.
6 – في حال تعثر القيادة: أوقف مركبتك خارج الطريق، واستخدم أنوار التنبيه.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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