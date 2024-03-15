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عاجل.. أمطار رعدية وبرد ورياح متربة على مكة والرياض والمدينة و7 مناطق

أمطار المملكة
أمطار رعدية وبرد ورياح متربة على 10 مناطق بالمملكة
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.اضافة اعلان

أمطار رعدية وبرد ورياح متربة على 10 مناطق


وأضاف أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح على البحر الأحمر


 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 38-12كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 35-15كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب.
وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

حركة الرياح على الخليج العربي


فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 32-12كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الشمالي والأوسط.
وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 30-10كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى اعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الشمالي والأوسط.
وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الشمالي والأوسط.

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