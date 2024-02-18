الأحد، 08 شعبان 1445 ، 18 فبراير 2024

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عاجل.. توقعات الأرصاد: تقلبات جوية ورياح شديدة السرعة على 3 مناطق

حالة الطقس - اخبار الطقس3
طقس المملكة
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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القادمة.

رياح نشطة وارتفاع الأمواجاضافة اعلان

وتوقع المركز، رياح نشطة شديدة السرعة وارتفاع الأمواج في مناطق تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتفصيلا، توقع المركز، أن تستمر الحالة الجوية على مكة المكرمة وتبوك حتى الساعة الـ 11 مساء.
بينما تستمر الحالة على منطقة المدينة المنورة حتى الساعة الثانية من فجر يوم غد الاثنين، بمشيئة الله.

توقعات حال الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها، كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران.
في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 30-55 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي ومائج على الجزء الأوسط والجنوبي.





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