عاجل.. توقعات الأرصاد: تقلبات جوية ورياح شديدة السرعة على 3 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القادمة.
رياح نشطة وارتفاع الأمواجوتوقع المركز،
رياح نشطة شديدة السرعة وارتفاع الأمواج في مناطق تبوك ومكة المكرمة والمدينة
المنورة.
وتفصيلا، توقع المركز، أن تستمر الحالة الجوية على مكة المكرمة وتبوك حتى الساعة الـ 11 مساء.
بينما تستمر الحالة على منطقة المدينة المنورة حتى الساعة الثانية من فجر يوم غد الاثنين، بمشيئة الله.
توقعات حال الطقسوتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره
عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار تأثير الرياح النشطة
المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة
خاصة الساحلية منها، كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، تمتد إلى أجزاء من
منطقة نجران.
في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.