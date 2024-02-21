عاجل.. توقعات الأرصاد: تقلبات جوية وشبورة وضباب على 3 مناطق تستمر حتى هذا الموعد

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر حتى صباح يوم غد الخميس، بمشيئة الله.



ضباب وشبورة مائية



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



وتوقع المركز، شبورة مائية وضباب خفيف يتسبب في تدني الرؤية الأفقية على كل من عسير وجازان والباحة.وتفصيلا، توقع المركز، أن تستمر الحالة، حتى الساعة الـ 8 من صباح يوم غد الخميس على كل من عسير وجازان.بينما تستمر الحالة الجوية على الباحة حتى الساعة العاشرة من صباح يوم غد الخميس، بمشيئة الله.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة.ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية ، الحدود الشمالية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.