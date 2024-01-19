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نيابةً عن خادم الحرمين.. نائب وزير الخارجية يشارك في افتتاح أعمال قمة حركة عدم الانحياز

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وليد بن عبدالكريم الخريجي
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نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في افتتاح أعمال قمة حركة عدم الانحياز في دورتها الـ19 على مستوى القادة، وذلك في العاصمة الأوغندية كامبالا.اضافة اعلان


افتتاح أعمال قمة حركة عدم الانحياز

 وتناقش قمة عدم الانحياز إيجاد الحلول الفاعلة لأبرز التحديات السياسية والاقتصادية حول العالم، بالإضافة إلى بحث التعاون المتعدد الأطراف بما يعزز الأمن والسلم الدوليين، وذلك بمشاركة أصحاب السمو والفخامة والمعالي ممثلي الدول الشقيقة والصديقة.


 حضر إلى جانب معاليه، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا جمال المدني، ومدير عام مكتب معالي نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.

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