مجلس الوزراء يوافق على تعديل مادتين من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون

أ أ

أصدر مجلس الوزراء اليوم قرارًا بشأن تعديل مادتين من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون.

اضافة اعلان



الموافقة على تعديل مادتين من نظام "قانون" الجمارك الموحد



ووافق المجلس على تعديل المادتين (72) و(102) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على النحو الوارد في القرار.





خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء



واليوم، رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في الرياض.واطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.كما اطلع على تقارير سنوية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، ودارة الملك عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.