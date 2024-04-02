طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من الأمطار والسيول وصواعق الرعد

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من استمرار الحالة المطرية المصحوبة بتساقط حبات البرد وجريان السيول على مناطق مختلفة من المملكة.







"الحصيني" يُحذر من استمرار الحالة المطرية



أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة



أمطار وسيول وبرد ورياح متربة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن الحالة الممطرة الحادية عشرة لعام١٤٤٥هـ، مستمرة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.وأضاف أن الحالة المتوقعة مصحوبة برياح قوية، وصواعق رعدية مع جريان السيول، وأنها متواصلة من اليوم الثلاثاء وحتى صباح غد الأربعاء.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأضاف أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.