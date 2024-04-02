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طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من الأمطار والسيول وصواعق الرعد

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حالة الطقس
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من استمرار الحالة المطرية المصحوبة بتساقط حبات البرد وجريان السيول على مناطق مختلفة من المملكة.اضافة اعلان


"الحصيني" يُحذر من استمرار الحالة المطرية

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن الحالة الممطرة الحادية عشرة لعام١٤٤٥هـ، مستمرة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.


وأضاف أن الحالة المتوقعة مصحوبة برياح قوية، وصواعق رعدية مع جريان السيول، وأنها متواصلة من اليوم الثلاثاء وحتى صباح غد الأربعاء.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.


أمطار وسيول وبرد ورياح متربة

وأضاف أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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