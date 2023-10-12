طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يٌحذر من الأمطار ويطالب بغلق التكييف

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية
متوقعًا طقس نهاية الأسبوع على معظم مناطق المملكة.
طقس نهاية الأسبوعوأوضح على حسابه في منصة "إكس" أنه لازالت فرصة
الأمطار متوقعة خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير
وجازان خاصة المرتفعات، تمتد لتهامة، وتمتد إلى أجزاء متفرقة من مرتفعات المدينة واليمن.
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وتابع: "اكشتوا في الليل في البر والحدائق والاستراحات والمزارع، الأجواء جميلة ليلاً على معظم المناطق مع الحرص على الأوراد الشرعية".
تحسن ملموس على درجات الحرارة
وتوقع تحسنًا ملموسًا على درجات الحرارة على شمال المملكة،
وطالب بتخفيض مؤشر أجهزة التكييف، منعًا للإصابة بالزكام والأنفلونزا وذلك في معظم
المناطق.
أمطار
رعدية وجريان للسيول
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة
تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان
وعسير والباحة ومكة المكرمة.
في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية المسبوقة برياح نشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل.