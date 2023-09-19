منها مكة.. "الحصيني" يُحذر من أمطار ورياح مغبرة على هذه المناطق

أ أ

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية متوقعة مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.



اضافة اعلان

أمطار شبه غزيرة وحبات برد



حالة مطرية على عسير وجازان والباحة ومكة



سيول ورياح نشطة على 4 مناطق



أمطار وسيول ورياح نشطة على 4 مناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح عل حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد.وأضاف أن الحالة متوقعة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة تمتد إلى تهامة، وتسبق برياح نشطة ومغبرة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.