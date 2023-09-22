الجمعة، 07 ربيع الأول 1445 ، 22 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيول بأبها في عسير

عقع 76 5
جريان السيول بأبها في عسير
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

وسط أجواء من الطقس المتقلب ورياح نشطة، تساقطت كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول في رجال ألمع ومركز طيب بأبها بمنطقة عسير.اضافة اعلان

سيول وأمطار غزيرة ورياح نشطة على أبها

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف تعرضت رجال ألمع بأبها في عسير لسيول نتيجة أمطار غزيرة مع رياح نشطة.

 

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأفاد المركز بأن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.
وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

اقرأ أيضا

F6pLYrzWoAAFVFC
7:51 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

شرطة الرياض تضبط مواطنًا لارتكابه هذه الجريمة المنافية للآداب

98898
7:35 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

مغرب الجمعة.. شاهد غزارة الأمطار وتدفق شلالات قلوة بالباحة

1000_d8e3e17db9
6:46 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

شبكة طرق تعزز التبادل التجاري وتخدم ضيوف الرحمن شمال المملكة

dsdawaraer
6:23 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

المملكة تفوز برئاسة منظمة "الآسوساي" للفترة "2027 – 2030"

اقرأ أيضا

"التجارة" تصدر 4700 ترخيص للتخفيضات تشمل 37 مليون منتج بمناسبة اليوم الوطني

القوات البحرية: مشاركتنا في احتفالات اليوم الوطني 93 هي الأضخم من نوعها

حجم تجارة المملكة مع العالم يتجاوز تريليون دولار في 7 أشهر فقط

"كفاءة الإنفاق" تفوز بالجائرة العالمية الرابعة للمملكة في هذا المجال

"الحج" تؤكد على القادمين جوًا بضرورة الإحرام من الطائرة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

F5iDxKzXEAE1l4Z 1:19 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

حتى الصباح.. "الأرصاد" يًحذر من شبورة مائية وضباب على مكة وعسير

حالة مطرية 7:27 ص الأحد، 03 سبتمبر 2023

منها مكة.. "الحصيني" يبشر بتحسن درجات الحرارة ويُحذر من أمطار على هذه المناطق

أمطار غزيرة بالرياض 3:19 ص السبت، 02 سبتمبر 2023

منها الرياض ومكة.. “الأرصاد” يُحذر بالإنذار الأحمر من أمطار على 9 مناطق

الطقس - الامطار - امطار سحب رعدية - ارشيفية 6:36 م الجمعة، 01 سبتمبر 2023

إنذار أحمر حتى 11 مساءً.. تحذير عاجل لـ“الأرصاد” من أمطار غزيرة بعدة مناطق

اقرأ أيضا

تغطية المباني تحت الإنشاء
4:33 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

رسميًا.. قرار ملزم بتغطية المباني تحت الإنشاء ومهلة 6 أشهر للتطبيق

الشيخ عبد الله الجهني
4:28 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

خطبتا الجمعة من المسجدين الحرام والنبوي: المساعدات الإغاثية والرضا بالقضاء

ملك الأردن يهنئ خادم الحرمين بمناسبة اليوم الوطني الـ93
3:55 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

ملك الأردن يهنئ خادم الحرمين بمناسبة اليوم الوطني الـ93

التنمر في المدارس
3:23 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

دراسة.. هذه تفاصيل معاناة الأطفال من التنمر في المدارس

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

العالم في أسبوع - صغيرة
6:47 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

العالم في أسبوع.. المملكة بين الأعلى دخلاً و45% زيادة بأجور القطاع الخاص وإجازة اليوم الوطني

وزارة التجارة
6:05 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

"التجارة" تصدر 4700 ترخيص للتخفيضات تشمل 37 مليون منتج بمناسبة اليوم الوطني

حساب-المواطن-1
5:15 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

هل تشمل دفعة أكتوبر الدعم الإضافي؟.. رد من حساب المواطن

شعار فيس بوك الجديد
5:08 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

مفاجأة مدوية.. تغيير شعار "فيسبوك"!

تغطية المباني تحت الإنشاء
4:33 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

رسميًا.. قرار ملزم بتغطية المباني تحت الإنشاء ومهلة 6 أشهر للتطبيق

الدعم السكني
4:21 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

بشرى من سكني لأصحاب الأمراض المستعصية وهؤلاء