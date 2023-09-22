شاهد.. تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيول بأبها في عسير

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وسط أجواء من الطقس المتقلب ورياح نشطة، تساقطت كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول في رجال ألمع ومركز طيب بأبها بمنطقة عسير. اضافة اعلان





سيول وأمطار غزيرة ورياح نشطة على أبها



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف تعرضت رجال ألمع بأبها في عسير لسيول نتيجة أمطار غزيرة مع رياح نشطة.



امطار

الجمعة ٧ ربيع الأول ١٤٤٥هـ

22 سبتمبر 2023 م

من | فهد الشنيفي

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. pic.twitter.com/TNnBvQYYD9 🔴 فيديوامطار #رجال_ألمع غرب #ابها الجمعة ٧ ربيع الأول ١٤٤٥هـ22 سبتمبر 2023 ممن | فهد الشنيفي September 22, 2023

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية





امطار مركز طبب

شمال غرب

الجمعة ٧ ربيع الأول ١٤٤٥هـ

22 سبتمبر 2023 م

من | سعيد مشهور

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. pic.twitter.com/Kq04t5lQhD 🔴 فيديوامطار مركز طببشمال غرب #ابها الجمعة ٧ ربيع الأول ١٤٤٥هـ22 سبتمبر 2023 ممن | سعيد مشهور September 22, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأفاد المركز بأن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.