شاهد.. تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيول بأبها في عسير

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وسط أجواء من الطقس المتقلب ورياح نشطة، تساقطت كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول في رجال ألمع
ومركز طيب بأبها بمنطقة عسير.
سيول وأمطار غزيرة ورياح نشطة على أبهاوأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف تعرضت رجال ألمع بأبها في عسير لسيول نتيجة أمطار غزيرة مع
رياح نشطة.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) September 22, 2023
امطار #رجال_ألمع غرب #ابها
الجمعة ٧ ربيع الأول ١٤٤٥هـ
22 سبتمبر 2023 م
من | فهد الشنيفي
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أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرةوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأفاد المركز بأن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.
رياح
تحد من مدى الرؤية الأفقية
كما
لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى
الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران، كذلك على الأجزاء الجنوبية
من منطقتي الشرقية والرياض.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) September 22, 2023
امطار مركز طبب
شمال غرب #ابها
الجمعة ٧ ربيع الأول ١٤٤٥هـ
22 سبتمبر 2023 م
من | سعيد مشهور
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الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار
رعدية على معظم مناطق المملكة.
وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.