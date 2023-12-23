طقس مكة.. شاهد هطول أمطار ليلية غزيرة على شرق جدة

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استمرارًا
للحالة المطرية على مناطق المملكة، تتساقط كميات غزيرة من الأمطار على خليض شمال
شرق محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار على خليص ورابغ وجدة بمكة، مع هبوب رياح نشطة مثيرة للغبار وتناثر حبات البرد.
أمطار
رعدية غزيرة وجريان السيولوفي آخر تقرير له عن حالة الطقس وقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية
متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار.
امطار شمال #جدة_الان pic.twitter.com/PcZVOAwEhc— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) December 22, 2023
حالة
مطرية مع رياح نشطة على هذه المناطقوأوضح
أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل،
تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية في
حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار مع رياح مغبرة على معظم
مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول
الأمطار.
امطار غزيره على #خليص شمال شرق #جدة_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) December 22, 2023
من سمير الحربي pic.twitter.com/W4zaSyk25B