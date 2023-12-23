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طقس مكة.. شاهد هطول أمطار ليلية غزيرة على شرق جدة

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أمطار جدة
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استمرارًا للحالة المطرية على مناطق المملكة، تتساقط كميات غزيرة من الأمطار على خليض شمال شرق محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.اضافة اعلان

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار على خليص ورابغ وجدة بمكة، مع هبوب رياح نشطة مثيرة للغبار وتناثر حبات البرد.


أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول

وفي آخر تقرير له عن حالة الطقس وقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

حالة مطرية مع رياح نشطة على هذه المناطق

وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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