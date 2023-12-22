بالفيديو.. شاهد تساقط أمطار مسائية على محافظة رابغ

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بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، هطلت مغرب اليوم الجمعة أمطار غزيرة على رابغ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة. اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار على رابغ وجدة بمكة، مع هبوب رياح نشطة مثيرة للغبار.





أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول





امطار محافظة

الجمعة ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

22 ديسمبر 2023 م

من | سعود المحلبدي

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. pic.twitter.com/UD2qzeJ1nc 📍فيديوامطار محافظة #رابغ الجمعة ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ22 ديسمبر 2023 ممن | سعود المحلبدي December 22, 2023

حالة مطرية مع رياح نشطة على هذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.