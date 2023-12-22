بالفيديو.. شاهد تساقط أمطار مسائية على محافظة رابغ

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، هطلت مغرب اليوم الجمعة
أمطار غزيرة على رابغ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار على رابغ وجدة بمكة، مع هبوب رياح نشطة مثيرة للغبار.
أمطار
رعدية غزيرة وجريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية
متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار.
📍فيديو— طقس (@tqqs) December 22, 2023
امطار محافظة #رابغ
الجمعة ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
22 ديسمبر 2023 م
من | سعود المحلبدي
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