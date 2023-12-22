طقس الجمعة.. شاهد ربيع وأمطار الهبكة غرب رفحاء شمال المملكة

أ أ
بالتزامن
مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، هطلت اليوم الجمعة، أمطار
غزيرة على الهبكة غرب محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار على الهبكة في رفحاء شمال المملكة مع رياح نشطة.
أمطار
رعدية غزيرة وجريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس، لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية
متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار.
📍فيديو— طقس (@tqqs) December 22, 2023
ربيع وامطار شمال الهبكة
غرب #رفحاء
الجمعة ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
22 ديسمبر 2023 م
من | راصد الشمال
.
. pic.twitter.com/0zKt5hZSQB