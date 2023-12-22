تجري أنهارًا.. شاهد السيول الليلية المتدفقة في حائل

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استمرار للحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالأنهار في منطقة حائل نتيجة تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة. اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة كالأنهار أول طريق العلا نتيجة العصف المطري القوي على منطقة حائل.





أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول





عضو المجموعة مطرسهيل أبونايف العقل من امطار اول طريق العلا غرب #حايل الان س ١١.٣٠ م الجمعة ٩ جماداخر ١٤٤٥عضو المجموعة مطرسهيل أبونايف العقل pic.twitter.com/PPLuL0vjx8 December 22, 2023

حالة مطرية مع رياح نشطة على هذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.