تجري أنهارًا.. شاهد السيول الليلية المتدفقة في حائل

أ أ
استمرار
للحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالأنهار في
منطقة حائل نتيجة تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة كالأنهار أول طريق العلا نتيجة العصف المطري القوي على منطقة حائل.
أمطار
رعدية غزيرة وجريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية
متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار.
من امطار اول طريق العلا غرب #حايل الان س ١١.٣٠ م الجمعة ٩ جماداخر ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 22, 2023
عضو المجموعة مطرسهيل أبونايف العقل pic.twitter.com/PPLuL0vjx8