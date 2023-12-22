لا يُصدق.. شاهد السيول تُغطي مساحات واسعة شرق ينبع الصناعية

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مشهد رائع غطت مياه الأمطار والسيول مساحات واسعة شرع مدينة ينبع الصناعية، وذلك بالتزامن
مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطت مياه الأمطار والسيول مساحات واسعة شرع مدينة ينبع الصناعية نتيجة هطول أمطار غزيرة بمنطقة المدينة.
أمطار
رعدية غزيرة وجريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية
متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار.
📍فيديو— طقس (@tqqs) December 22, 2023
ماشاء الله سيول على مساحات واسعة شرق #ينبع_الصناعية
الجمعة ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
22 ديسمبر 2023 م
رصد | ابوثامر القرشي
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