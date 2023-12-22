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لا يُصدق.. شاهد السيول تُغطي مساحات واسعة شرق ينبع الصناعية

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سيول واسعة في ينبع
أ أ
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في مشهد رائع غطت مياه الأمطار والسيول مساحات واسعة شرع مدينة ينبع الصناعية، وذلك بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة.اضافة اعلان
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطت مياه الأمطار والسيول مساحات واسعة شرع مدينة ينبع الصناعية نتيجة هطول أمطار غزيرة بمنطقة المدينة.

أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

حالة مطرية مع رياح نشطة على هذه المناطق

وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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