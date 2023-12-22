لا يُصدق.. شاهد السيول تُغطي مساحات واسعة شرق ينبع الصناعية

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في مشهد رائع غطت مياه الأمطار والسيول مساحات واسعة شرع مدينة ينبع الصناعية، وذلك بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة. اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطت مياه الأمطار والسيول مساحات واسعة شرع مدينة ينبع الصناعية نتيجة هطول أمطار غزيرة بمنطقة المدينة.





أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول





ماشاء الله سيول على مساحات واسعة شرق

الجمعة ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

22 ديسمبر 2023 م

رصد | ابوثامر القرشي

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. pic.twitter.com/nDkaXQeAwu 📍فيديوماشاء الله سيول على مساحات واسعة شرق #ينبع_الصناعية الجمعة ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ22 ديسمبر 2023 مرصد | ابوثامر القرشي December 22, 2023

حالة مطرية مع رياح نشطة على هذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.