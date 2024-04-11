طقس ثاني أيام العيد.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار وبرد وانخفاض الحرارة

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من استمرار الحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق مختلفة من المملكة.







"الحصيني" يُحذر من تقلبات وأمطار وبرد



انخفاض طفيف في الحرارة على هذه المناطق



أمطار رعدية غزيرة ورياح مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة إكس، إنه وفقًا للنماذج العددية، فإنه يتوقع اليوم الخميس ثاني أيام العيد تساقط أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق الوسطى والشرقية والجنوبية الغربية.وأضاف أنه يتوقع انخفاضًا طفيفًا في الحرارة على الشمالية والوسطى، موصيًا بارتداء المعاطف ليلًا خارج المدن.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - توقع المركز الوطني للأرصاد بأن لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الشرقية، والأجزاء الشمالية الشرقية من منطقة الرياض.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض، ومرتفعات مكة المكرمة.ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.