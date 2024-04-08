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طقس الرياض.. أجواء غائمة وأمطار غزيرة وتساقط كرات البرد مع السيول (فيديو)

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أمطار الرياض
أ أ
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تشهد العاصمة الرياض أجواء غائمة وسط هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

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أجواء غائمة وأمطار غزيرة وتساقط كرات البرد

 وتشير أحدث توقعات المركز الوطني للأرصاد، إلى هطول أمطار غزيرة - بمشيئة الله تعالى - على أجزاء من منطقة الرياض.


وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول نتيجة غزارة الأمطار بالدوادمي مع كرات البرد كبيرة الحجم المتساقطة على عفيف.


 وتشمل الحالة المطرية المتوقعة "العاصمة، ومحافظات الدرعية، الدوادمي، الرين، القويعية، وعفيف".

رياح شديدة السرعة وانعدام الرؤية الأفقية

ويصاحب ذلك رياح شديدة السرعة، انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، جريان السيول، وصواعق رعدية، قد تستمر حتى الساعة ١١ ليلاً.


 من جانبه، دعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الواجبة في مثل هذه الظروف.

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