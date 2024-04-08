طقس الرياض.. أجواء غائمة وأمطار غزيرة وتساقط كرات البرد مع السيول (فيديو)

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تشهد العاصمة الرياض أجواء غائمة وسط هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة.







أجواء غائمة وأمطار غزيرة وتساقط كرات البرد





" الله يعوض عليهم "

الأحد ٢٨

7 إبريل 2024م

متداول

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. pic.twitter.com/AsPT89Ru0Z 📍اثار البرد والرياح الهابطة في الحمي جنوب النير غرب #الدودامي " الله يعوض عليهم "الأحد ٢٨ #رمضان ١٤٤٥هـ7 إبريل 2024ممتداول April 7, 2024

رياح شديدة السرعة وانعدام الرؤية الأفقية



وتشير أحدث توقعات المركز الوطني للأرصاد، إلى هطول أمطار غزيرة - بمشيئة الله تعالى - على أجزاء من منطقة الرياض.وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول نتيجة غزارة الأمطار بالدوادمي مع كرات البرد كبيرة الحجم المتساقطة على عفيف.وتشمل الحالة المطرية المتوقعة "العاصمة، ومحافظات الدرعية، الدوادمي، الرين، القويعية، وعفيف".ويصاحب ذلك رياح شديدة السرعة، انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، جريان السيول، وصواعق رعدية، قد تستمر حتى الساعة ١١ ليلاً.من جانبه، دعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الواجبة في مثل هذه الظروف.