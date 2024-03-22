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تقلبات جوية.. شاهد عواصف وأمطار غزيرة وبرد على طريق "الرياض – الطائف"

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عواصف وأمطار بالرياض
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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، شهد طريق "الرياض – الطائف"، عواصف وأمطار غزيرة وبرد، وذلك قرب بلدة الخاصرة.اضافة اعلان

عواصف وأمطار على طريق "الرياض – الطائف"

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض طريق "الرياض – الطائف" لعواصف وأمطار غزيرة وبرد، وذلك قرب بلدة الخاصرة.

أمطار غزيرة على القصيم والرياض

فيما تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار بمشيئة الله متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم والرياض، يصاحبها رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين القادم، مشددًا على سكان الرياض ومكة ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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