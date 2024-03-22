تقلبات جوية.. شاهد عواصف وأمطار غزيرة وبرد على طريق "الرياض – الطائف"

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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، شهد طريق "الرياض – الطائف"، عواصف وأمطار غزيرة وبرد، وذلك قرب بلدة الخاصرة.





عواصف وأمطار على طريق "الرياض – الطائف"





شاهد

عاصفة أمطار غزيرة وبرد طريق الرياض_الطائف قرب بلدة الخاصرة

الجمعة ١٢

22 مـــارس 2024م

من | وائل الحتيرشي

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. pic.twitter.com/em4YhsqbzK شاهدعاصفة أمطار غزيرة وبرد طريق الرياض_الطائف قرب بلدة الخاصرةالجمعة ١٢ #رمضان ١٤٤٥هـ22 مـــارس 2024ممن | وائل الحتيرشي March 22, 2024

أمطار غزيرة على القصيم والرياض



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض طريق "الرياض – الطائف" لعواصف وأمطار غزيرة وبرد، وذلك قرب بلدة الخاصرة.فيما تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار بمشيئة الله متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم والرياض، يصاحبها رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين القادم، مشددًا على سكان الرياض ومكة ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.