تقلبات جوية.. شاهد عواصف وأمطار غزيرة وبرد على طريق "الرياض – الطائف"

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بالتزامن
مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، شهد طريق "الرياض – الطائف"،
عواصف وأمطار غزيرة وبرد، وذلك قرب بلدة الخاصرة.
عواصف
وأمطار على طريق "الرياض – الطائف"وأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض طريق "الرياض – الطائف" لعواصف وأمطار غزيرة وبرد، وذلك قرب بلدة الخاصرة.
🔴— طقس (@tqqs) March 22, 2024
شاهد
عاصفة أمطار غزيرة وبرد طريق الرياض_الطائف قرب بلدة الخاصرة
الجمعة ١٢ #رمضان ١٤٤٥هـ
22 مـــارس 2024م
من | وائل الحتيرشي
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أمطار
غزيرة على القصيم والرياضفيما
تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار بمشيئة الله
متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم والرياض، يصاحبها رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية
الأفقية وصواعق رعدية.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرودعا
الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على
معظم مناطق المملكة حتى الاثنين القادم، مشددًا على سكان الرياض ومكة ضرورة الحذر
خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
🔴— طقس (@tqqs) March 22, 2024
شاهد قوة عصف الأمطار
في #روضة_سدير
الجمعة ١٢ #رمضان ١٤٤٥هـ
22 مـــارس 2024م
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. pic.twitter.com/xdcVClXQ1J